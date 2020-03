Bruno Henrique: 'Miúdo do bairro' elogiado na música do rapper Djonga

Djonga é um dos nomes mais fortes do rap brasileiro na atualidade. O MC canarinho lançou recentemente o novo álbum, "Histórias da Minha Área", e no tema "Oto Patamá" há uma referência a Bruno Henrique, jogador do Flamengo.

"Nós só é bom no campo igual Bruno Henrique. Porque lembra dos tempos na várzea", pode ouvir-se na música.

Djonga Djonga

Apesar de ser adepto do Atlético Mineiro, Djonga esqueceu a rivalidade, uma vez que considera o jogador da formação liderada por Jesus um homem diferente.

"É um cara que, para além do futebol, tem como caractarística mais importante ser um tipo de periferia, daqui de Belo Horizonte, preto igual a mim. Assim como eu, venceu na vida e é exemplo para muitos miúdos da área dele. A referência vai nesse sentido", destacou o músico de 25 anos.

"O Bruno Henrique é um cara talentosíssimo. Toda a gente que é de Belo Horizonte, independentemente da equipa pela qual torce, tem orgulho dele como jogador de futebol. Todo a gente que é preto do bairro. É um jogador enorme. O ano passado foi o melhor jogador em atividade no mundo na minha opinião. Joga muito. É do bairro e um vencedor igual a nós", rematou.