Bruno Henrique: «Nação do Flamengo merece este título»

O avançado brasileiro Bruno Henrique, do Flamengo, comentou a conquista da Taça Libertadores, este sábado, após triunfo (2-1) sobre o River Plate na final da principal competição sul-americana de clubes.Em pleno relvado do Monumental de Lima, no Peru, Bruno Henrique, que foi eleito o melhor jogador da prova,não escondeu a felicidade."Jogar a Libertadores é uma emoção e disputar uma final destas com tanta adrenalina... Ficamos muito felizes. O River era o atual campeão, tínhamos respeito, mas sabíamos que dentro de campo era 11 contra 11. Eles podiam ter matado o jogo, nós conseguimos dois golos nos minutos finais e sagrámo-nos campeões", disse o avançado brasileiro.Bruno Henrique dedicou ainda a conquista da Libertadores a todos os adeptos do Mengão."A nação do Flamengo merece muito este título. Desde a nossa chegada, desde o primeiro jogo nesta prova, fomos crescendo para chegar aqui e mostrar o que é o Flamengo", conclui o jogador de 28 anos.