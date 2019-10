Bruno Henrique sobre Jorge Jesus: «Um cara que chegou e entendeu o que é ser Flamengo»

Os cinco golos com que o Flamengo de Jesus arrasou o Grémio Os cinco golos com que o Flamengo de Jesus arrasou o Grémio

A carregar o vídeo ...

Se Jorge Jesus já era adorado pelos adeptos do Flamengo, agora que conseguiu opara a final da Taça Libertadores passou a ser idolatrado. E nem os jogadores deixam de elogiar o treinador português."É um cara que chegou e entendeu o que é ser Flamengo. É muito dedicado a tudo o que faz. Mesmo a ganhar por 5-0 pede para jogarmos futebol, para desfrutarmos. É a palavra que ele diz sempre: desfrutar. Ter alegria e prazer de jogar futebol diante de uma 'torcida' destas e de um clube tão grande quanto o Flamengo", referiu Bruno Henrique, que marcou um dos golos na vitória diante do Grémio.O jogador elogiou os adeptos e garante que o apoio deles tem sido fundamental. "Acho que [o Flamengo chegou à final] com humildade e com muito trabalho. Estas são as palavras que posso usar para descrever o que aconteceu aqui hoje. E depois há o carinho dos adeptos para com os jogadores, eles são o 12º jogador. O adepto é importante para nós. São todos merecedores, todos estão de parabéns."