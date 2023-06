Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Pedro Martins são os três nomes apontados ao banco do Atlético Mineiro

O portal 'Goal' garante que o substituto de Eduardo Coudet no Atlético Mineiro será português. Bruno Lage, Carlos Carvalhal e Pedro Martins são os nomes tidos em consideração pelo Galo para assumir o banco da formação brasileira, o atual terceiro classificado do campeonato brasileiro, apenas atrás do líder Botafogo, de Luís Castro, e do Palmeiras, de Abel Ferreira.Coudet pediu a demissão mas o assunto está entregue ao departamento jurídico do clube face à possibilidade de o argentino vir a ser ressarcido com a saída, algo que o emblema mineiro não deseja. Nos próximos dias, o banco da equipa de Hulk será ocupado por um técnico interino.Bruno Lage está sem clube desde que deixou o Wolverhampton durante a presente temporada, a segunda como treinador principal de uma equipa no estrangeiro. Carlos Carvalhal abraçou o desafio de assumir o Celta em novembro e conseguiu 'salvar' a formação de Vigo da descida. Ainda assim, a instabilidade e falta de investimento ditaram a saída do português, apesar de os adeptos pediram a permanência: 75% dos fãs queriam que Carvalhal permanecesse e expressaram-noi no jornal 'Faro de Vigo'.Já Pedro Martins acabou a temporada ao serviço do Al-Gharafa, no Qatar, no sexto posto. O tricampeão pelo Olympiacos tem contrato até 2024.