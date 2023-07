Bruno Lage e a "gestão perfeita"

A estreia de Bruno Lage no banco do Botafogo saldou-se com um empate (1-1) frente aos argentinos do Patronato e o técnico português ficou satisfeito, até porque garantiu a qualificação para os oitavos de final da Taça Sul-americana, onde defrontará o Guarani.

"Queríamos ter vencido o jogo. O que tiro de positivo é o conhecimento do grupo. A equipa vem de uma sequência de jogos muito pesada, muitas vezes com o mesmo onze, e nós precisamos mudar algumas coisas. Fizemos a gestão perfeita", sublinhou Lage, que poupou os habituais titulares.

"A primeira palavra que eu tenho que dizer do grupo destes dias de trabalho é a união que eles têm. O que prometemos sempre é trabalho", frisou Lage, que se estreia no Brasileirão no domingo, frente ao Santos.