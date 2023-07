Bruno Lage tem luz verde: técnico estreia-se esta quarta-feira no Botafogo

Bruno Lage vai fazer a sua estreia como treinador do Botafogo esta quarta-feira, diante do Patronato, em jogo da Taça Sul-Americana que está marcado para as 23 horas, segundo confirmou o clube do Rio de Janeiro.





Bruno Lage é regularizado e comanda a equipe alvinegra hoje, contra o Patronato, pela Sul-Americana. Boa estreia, professor! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/CC7eMQxec4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 19, 2023

O primeiro passo nesse sentido foi dado esta manhã, quando o nome do técnico português surgiu no Boletim Informático Diário (BID) da CBF, portal no qual são oficializadas todas as transações, de jogadores a técnicos. Restava a segunda parte, a autorização por parte da Conmebol, que surgiria pouco depois, pese embora as regras da confederação referirem que o novos técnicos só podem ser inscritos dentro de um prazo de 48 horas antes da partida.Ao contrário do treinador principal, o Botafogo não conseguiu oficializar a documentação necessária para que os restantes elementos pudessem estar ao seu lado, pelo que será Lúcio Flávio (treinador dos Sub-23) a acompanhá-lo nesta partida, na qual os cariocas entram com vantagem de 2-0, num triunfo fora de casa.