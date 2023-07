Bruno Lage: «Treinei o Glorioso de Portugal e agora vou treinar o Glorioso do Brasil»

Bruno Lage foi apresentado esta quarta-feira como novo treinador do Botafogo. O treinador português começou por deixar uma palavra aos adeptos, destacando o apoio recebido. "Tem sido uma manifestação fantástica ao longo destes últimos dias desde que chegámos ao Brasil com aquela receção no aeroporto e todo o apoio que temos visto até ao momento", afirmou o treinador nas suas primeiras declarações."Eu já treinei o Glorioso de Portugal e agora vou treinar o Glorioso do Brasil. É um momento muito importante para mim e dou graças a Deus por ter sido o escolhido para levar esta tarefa até ao fim", disse também Bruno Lage, antes de desejar boa sorte a Luís Castro, que saiu do Botafogo para assumir o comando do Al Nassr.Bruno Lage aproveitou também a oportunidade para deixar uma mensagem à equipa, que joga esta quarta feira contra o Patronato para a Taça Sul Americana: "Manifesto aos jogadores toda a sorte do mundo. Estão a fazer um trabalho fantástico. Um abraço a todos na Argentina, que consigam fazer um grande jogo esta noite". O português deve fazer a estreia no próximo sábado, no jogo contra o Bragantino para o Brasileirão.O Botafogo está no 1.º lugar do Brasileirão com 10 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado. "Independentemente de quem possa ter os méritos, o importante é o Botafogo ser campeão no fim do ano. Se os méritos forem do Luís ou do Bruno, é indiferente. O importante é o Botafogo estar no topo e o adepto, no final, estar feliz com um título", deixou claro o sucessor de Luís Castro.No Botafogo Bruno Lage vai reencontrar Gabriel, jogador que treinou no Benfica.