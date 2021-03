Bruno Viana já foi inscrito pelo Flamengo

O central Bruno Viana já pode estrear-se pelo Flamengo, onde chegou por empréstimo do Sp. Braga. O jogador já foi inscrito na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e agora pode finalmente alinhar pelo Mengão.

Como se encontra a recuperar de uma fratura no dedo da mão direita, está descartado para o desafio de sábado com o Macaé, na 2ª jornada do Campeonato Carioca.

Recorde-se que o defesa de 26 anos é o primeiro reforço do Flaemngo para 2021. Fica no Brasil até final do ano, sendo que o clube canarinho pode acionar a opção de compra de 7.5 milhões de euros.