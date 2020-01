Bryan Ruiz deixa aviso ao Santos: «Se não me querem, paguem o que devem»

Sem jogar pelo Santos há mais de um ano, Bryan Ruiz não conta para os paulistas e há muito que se fala na sua rescisão, mas a verdade é que os meses vão passando e a definição da situação tarda em acontecer. Ora, provavelmente agastado pela demora no processo, o costa-riquinho recorreu este domingo às suas redes sociais para deixar um aviso à equipa brasileira, que como se sabe é orientada por Jesualdo Ferreira."Se querem que fique, estou disponível para jogar e dar o meu melhor (como sempre fiz). Mas se querem que me vá embora, paguem o que me devem para podermos falar da rescisão. Se isto não for cumprido terei de lutar pelos meus direitos", escreveu o antigo jogador do Sporting.