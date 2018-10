Cadáver de jogador do São Paulo com golpes no pescoço e sem os genitais

Daniel Corrêa, jogador pertencente aos quadros do São Paulo que foi encontrado morto no sábado em Curitiba , terá sido alvo de tortura, segundo escreve o UOL Esporte esta segunda-feira.O cadáver do médio de 24 anos foi encontrado com cortes profundos na zona do pescoço e sem os órgãos genitais. A polícia confirmou que o jogador foi agredido com uma arma branca e classificou a investigação do caso como "avançada"."O corpo não estava ali há muito tempo. Quem fez isto agiu com muita maldade, de quem estava com muita raiva", assinalou o responsável pela investigação.