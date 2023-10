Caixinha rejeita luta pelo título: «Não somos candidatos a nada»

Após vencer (2-1) o Palmeiras e subir ao 2.º lugar do Brasileirão, Pedro Caixinha reafirmou que o Red Bull Bragantino não está na luta pelo título - o líder Botafogo tinha 6 pontos de vantagem antes de defrontar o Goiás na última madrugada. "Não somos candidatos a nada, a não ser fazer tudo o que nos compete e trabalhar como temos feito. Com humildade, com respeito por todos, por esse grande projeto de olhos postos em vingar no futebol brasileiro, mas ainda falta muito. Falta criar as bases, falta também que nos respeitem mais, como equipa e como instituição", referiu o técnico português, acrescentando: "Vamos ser candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Foi assim que começamos e assim vamos acabar. No final fazemos as contas..."

Já Abel Ferreira, após a derrota,lembrou as poupanças devido à Libertadores e elogiou o desempenho dos jovens da "equipa secundária que fizeram uma primeira parte extraordinária". E defendeu que o Botafogo "dificilmente perderá o campeonato"