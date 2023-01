Campeão do Mundo em 2002, Marcos reage à ausência no velório de Pelé: «Ninguém foi ao dos meus pais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MARCOS_12 (@marcosgoleiro_12)

Marcos foi o guarda-redes titular no último título Mundial conquistado pelo Brasil, em 2002. Tal como o ex-jogador do Palmeiras, nenhum outro antigo campeão do Mundo marcou presença nas cerimónias fúnebres de Pelé, facto bastante criticado pelas pessoas nas redes sociais.O antigo guardião, de 49 anos, rebateu as críticas através da conta pessoal de Instagram. "Fui ao velório desses dois aqui, os meus pais, os Reis dessa terra para mim. Ninguém aqui das redes [sociais] foi, fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista e, para mim, não foi um show. Até vos entendo por reclamarem por aquilo que representa o Pelé, que será eterno, mas ao Edson hoje só posso fazer uma oração! Descanse em paz!!", escreveu Marcos, que cumpriu toda a carreira ao serviço do Palmeiras.