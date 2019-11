Campeonato carioca, Brasileirão e Libertadores: Flamengo de Jesus conquista 'tríplice coroa'

Mais um título para o Flamengo de Jorge Jesus... embora de forma não oficial. Este domingo, com a conquista do campeonato brasileiro de futebol, a formação rubro-negra conquistou a tríplice coroa: três títulos importantes numa só temporada, feito alcançado com as conquistas do campeonato carioca, do Brasileirão e da Libertadores.

Este é um feito que é alcançado apenas pela segunda vez na história do Flamengo, a primeira e última vez tinha acontecido há precisamente 38 anos, em 1981, quando o Mengão conquistou o campeonato carioca, a Libertadores e a Copa Intercontinental, numa partida única disputada no Japão, frente ao Liverpool, que terminou com um resultado de 3-0 favorável para os brasileiros.

A formação de Jorge Jesus que sucede, assim, ao Athletico Paranaense, que durante este ano civil venceu o campeonato paranaense, a Levain Cup - prova internacional da CONMEBOL em conjunto com o campeonato japonês de futebol - e a Copa do Brasil, após eliminar o Internacional a duas mãos, por 1-0 e 2-1.