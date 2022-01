Cantor de sertanejo recomenda a contratação de Diego Costa ao presidente do Corinthians

O futuro de Diego Costa continua muito incerto. Desde o Brasil chega a informação de que o experiente avançado, que em Portugal representou o FC Penafiel e o Sporting de Braga, irá trocar de clube ainda antes de se iniciar a próxima edição do Brasileirão.Esta sexta-feira, o portal 'GloboEsporte' diz que o Corinthians é o clube que mais probabilidades tem em ser o próximo destino do internacional pela seleção espanhola e tudo se deve... a um cantor de sertanejo.De acordo com a mesma fonte, foi o cantor Bruno Belucci Pereira, da dupla 'Mateus & Belutti', quem recomendou ao presidente do Cortinthians, Duilio Monteiro Alves, a contratação do avançado, depois de ter tido conhecimento, através de amigos em comum ao jogador, que Diego Costa não queria continuar no Atlético Mineiro.Ainda assim, o Corinthians considera o jogador inalcançável enquanto estiver vinculado ao Galo, uma situação que poderá mudar em breve..