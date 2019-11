Capitão do Flamengo e a palavra que Jorge Jesus mais usa: «Um palavrão que começa por 'f'»

Éverton Ribeiro deu uma entrevista ao 'Globo Esporte' em que teceu rasgados elogios a Jorge Jesus. O capitão do Flamengo - que diz estar pronto para levantar troféus esta época - conta como é o dia a dia com o treinador português."Ele é muito didático, consegue passar o jeito que ele quer. Nós entendemos bem e conseguimos colocar isso em prática nos treinos e nos jogos, que é o mais importante. Alcançámos uma regularidade, estamos a evoluir. Nos treinos não podemos puxar muito, para estarmos bem nos jogos e fazermos tudo com intensidade", contou Éverton.Mas nem sempre dá para entender o que o treinador diz, sobretudo quando ele esbraceja junto à linha durante os jogos. "Há momentos em que até eu não entendo. Ele fala português de Portugal e quando é rápido demais não entendemos. Até brinca connosco e diz 'parece que estou a falar chinês'... Mas é só uma questão de adaptação", contou.Já a palavra que o treinador usa mais no dia a dia, o capitão diz que não a pode reproduzir mas deixa uma dica. "Não posso dizer. É um palavrão que começa por 'f'. Os portugueses dizem-na muitas vezes. Nós rimos, brincamos. Até o Gabigol, que tem uma relação mais próxima com ele, grita essa palavra quando marca golo. O mister ri-se. A palavra já entrou no nosso vocabulário."