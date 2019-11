Carli não esquece provocação de Jorge Jesus: «Espero que o Flamengo não ganhe nada»

Treinador do Botafogo: «Jesus devia ter ficado com a boquinha calada, coitadinho» Treinador do Botafogo: «Jesus devia ter ficado com a boquinha calada, coitadinho»

No final do encontro entre Botafogo e Flamengo e quando os jogadores se encontravam ainda no centro do terreno, Jorge Jesus passou por Joel Carli e dirigiu-lhe algumas palavras. O central argentino não gostou e partiu 'para cima' do técnico português , tendo sido travado por companheiros de equipa e alguns adversários. Já depois de serenados os ânimos, Carli acusou mesmo o técnico português de "falta de respeito"."Disse algo que eu entendi como falta de respeito e fui reclamar com ele", disse, em declarações ao Premiere. Mas a raiva do central argentino foi mais além. À estação televisiva 'Tyc Sports', o central do Botafogo afirmou mesmo que não quer que o Flamengo "ganhe nada", mesmo que isso implique que o River Plate vença a Libertadores. Parece que não há nada de especial aqui, a questão é que o River Plate é o maior rival do Boca Juniors... o seu clube do coração. "Estou há quatro anos no Brasil e o Botafogo tem uma rivalidade muito grande com o Flamengo. Não vou dizer que vou torcer pelo River, porque os meus amigos na Argentina matar-me-iam, mas espero que o Flamengo não ganhe nada", afirmou Joel Carli, de 33 anos.