Carlos Alberto Parreira faz tratamento de quimioterapia há quatro meses

Carlos Alberto Parreira, técnico que comandou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, em 1994, está em tratamento de quimioterapia há quatro meses devido a um linfoma de Hodgkin, informou aCBF numa nota."A família do treinador tetracampeão e a equipa médica do Hospital Samaritano que o acompanha afirmam que Parreira continua a evoluir positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e pelo carinho", pode ler-se no comunicado da confederação brasileira.O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desejou em nome de todos os adeptos brasileiros uma rápida recuperação ao ex-treinador, de 80 anos.