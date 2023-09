Carlos Carvalhal volta a ser apontado ao Flamengo

Flamengo consultou situação de Carlos Carvalhal. Namoro antigo, já que em 2020 a direção do clube se reuniu com ele em Lisboa e em 2021 chegaram a conversar com o presidente do SC Braga para tentar a contratação. Por enquanto, uma consulta, outros nomes estão na mesa. https://t.co/n3JySufCdd — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) September 29, 2023

Um jornalista da TNT Brasil avança esta sexta-feira que o Flamengo contactou Carlos Carvalhal, depois do recente despedimento de Jorge Sampaoli.O treinador português, que deixou o Celta de Vigo no final da época passada, está desempregado e volta a ser colocado no radar do clube brasileiro, depois de um 'namoro' há dois anos, quando Carvalhal ainda se encontrava no Sp. Braga.O Flamengo tem outros nomes em cima da mesa e um deles, segundo o 'Globo Esporte', é Tite. O ex-selecionador brasileiro tem também mãos uma proposta dos Orlando City para treinar na MLS e estará a analisar as duas opções.