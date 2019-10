Carpegiani ataca Jorge Jesus: «Pode ser um grande treinador, mas faltou-lhe caráter»

Paulo César Carpegiani, antigo treinador do Flamengo e campeão do mundo e da Libertadores em 1981 pelo 'Mengão', concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha onde, atual treinador do Flamengo, embora afirme que o 'Fla' é o principal favorito frente ao Grémio, esta quinta-feira (01h30), em jogo a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Libertadores."Ele é um grande treinador. O que eu não gostei foi do que ocorreu aquando da vinda dele. O facto de ter ido ver o Flamengo jogar, já apalavrado com a direção, enquanto o Abel [Braga] estava contratado foi muito mau. É uma coisa de caráter. Isto beira a falsidade. Ele pode ser um grande técnico, mas faltou-lhe caráter. O Abel ficou muito magoado. Agora, quando ele [Jorge Jesus] faz qualquer tipo de crítica, tem que lembrar que sua postura não foi digna de alguém do seu naipe", disse.Depois de oito triunfos consecutivos - série travada pelo empate (0-0) diante do São Paulo -, os adeptos do Flamengo têm bastantes expectativas para o encontro diante do Grémio e já esgotaram a maior parte dos ingressos disponibilizados para a partida.