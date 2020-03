Carpintaria ajuda Ronaldinho a passar o tempo na prisão

A prática da carpintaria tem ajudado Ronaldinho Gaúcho a manter-se ocupado na prisão de máxima segurança no Paraguai, onde está preso desde o dia 6 de março, depois de ter sido apanhado com uma identificação falsa, quando tentava entrar no país.





De acordo com a reportagem da ESPN, o antigo internacional brasileiro está frequentar um curso de carpintaria na prisão. Mas também o futebol vai mantendo o ex-jogador ocupado: Ronaldinho tem participado em torneios na prisão, onde se tem destacado, e tem mesmo ensinado alguns truques com a bola a outros reclusos.O antigo futebolista é um ídolo na prisão e são muitos os pedidos para autografar bonés, camisolas e sapatos.Na mesma reportagem, é dito que Ronaldinho não perdeu o sorriso, apesar do momento mais difícil que vive. Ainda assim, o ex-jogador, que está preso com o irmão, Roberto de Assis, tem alguns privilégios, como por exemplo o facto de poder falar com a mãe, todas as noites, ao telefone.