Carro blindado, salário em euros e viagens para a família: contrato de Jorge Jesus à lupa

A renovação do contrato de Jorge Jesus com o Flamengo é uma das novelas do futebol brasileiro nos últimos tempos, mas a ESPN Brasil foi escalpelizar o atual contrato que o técnico português tem com o clube carioca, que termina no próximo mês de junho.





Assim, conta o jornalista Jorge Nicola que Jorge Jesus recebe 1,5 milhões de euros limpos em salários por época, mais 600 mil euros em prémios: amealhou 420 mil euros no momento da assinatura do contrato e 180 mil entre dezembro e janeiro.Mas o grosso dos prémios - sempre em euros - foi-lhe pago com a conquista dos títulos: 1,5 milhões de euros pela Taça Libertadores e 1 milhão pelo campeonato. Se tivesse ganho o Mundial de clubes teria embolsado mais 1,5 milhões; se vencer a Taça do Brasil soma e 800 mil.Jesus tinha também esta época um bónus por vitória, ganhando 700 euros por cada triunfo no Brasileirão, desde que a equipa estivesse nas quatro primeiras posições.Os seus adjuntos - João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Rodrigo Araújo e Gil Henriques - compartilham um total de 1,2 milhões, sendo que todos têm direito a 5 por cento dos prémios do treinador.Além de tudo isto, o treinador tem ainda um complemento salarial de 8.700 euros por mês para a casa, tem um camarote no Maracanã para 12 pessoas, bem como bilhetes em todos os jogos, sejam ou não oficiais.Jesus dispõe ainda de um carro blindado com motorista, para se deslocar no Rio de Janeiro, e passagens aéreas, em classe executiva, para os filhos e a mulher o visitarem duas vezes por ano.