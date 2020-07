Casagrande arrasa presidente do Flamengo: «Landim é o Bolsonaro do futebol brasileiro»

Walter Casagrande faz duras críticas ao presidente do Flamengo, num artigo de opinião em que compara Rodolfo Landim ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apontado o dedo às atitudes de ambos em plena pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro, que entretanto testou positivo à Covid-19, sempre desvalorizou a pandemia do novo coronavírus, tendo mesmo classificado com uma "gripezinha"; enquanto o presidente do Flamengo sempre defendeu o regresso do futebol.





"Landim é o Bolsonaro do futebol brasileiro", afirma o antigo futebolista, que na década de 1990 chegou a representar o FC Porto. "O presidente do Flamengo diz que os 'protocolos' do clube se teriam inspirado nos da Bundesliga, a liga alemã, elogiados por muitos especialistas. Sim, é verdade. Mas a Alemanha foi exemplar no combate à pandemia. O Flamengo não está na Alemanha, e sim no Brasil. Aqui, o coronavírus já contaminou 1,6 milhão de pessoas e matou mais de 65 mil", refere Casagrande"O egoísmo vai acabar matando o futebol brasileiro. Se todos os clubes morrerem, o Flamengo vai jogar com quem?"