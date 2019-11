Casagrande sobre críticos de Jesus: «Muito ciúme, desde que ele chegou»

Walter Casagrande, ex-internacional brasileiro que passou pelo FC Porto, é agora comentador na Spor TV, no Brasil, arrasou os críticos de Jorge Jesus e pegou no exemplo de Argel, treinador do CSA e também ex-jogador do FC Porto e do Benfica, para expor os seus argumentos.





"Muito ciúme, desde que ele chegou. Com Sampaoli (técnico argentino do Santos) foi a mesma coisa. O Argel disse que quem trouxe o futebol para cá foi o Charles Miller, que a seleção de 70 já jogava como o Flamengo, que não é novidade. Então por que razão essas equipas não jogam como o Flamengo? Porque é que o Argel não coloca a equipa dele a jogar como o Flamengo? O Renato Gaúcho (treinador do Grémio) estava a ganhar, até agora. Agora que apareceu o Jesus, pede 160 milhões de reais (35 milhões de euros) em reforços e reclama?", referiu em declarações difundidas pelo 'Globo Esporte'.Mas, Casagrande ainda deixou mais recados aos treinadores brasileiros: "Há que ter calma. O Sampaoli é um grande treinador e o Jesus também. Estão a fazer um ótimo trabalho aqui. Os outros treinadores brasileiros são bons? São ótimos. Ganharam campeonatos e Libertadores. Agora, há uma coisa que é certa: o Flamengo joga muito melhor do que todas as outras equipas brasileiras. Parem de reclamar, trabalhem e coloquem as equipas para atacar, que ninguém vai falar nada", sublinhou.