Casemiro e o boicote à Copa América: «Toda a gente sabe qual é a nossa posição»

Depois da vitória sobre o Equador, por 2-0, no apuramento para o Mundial, Casemiro falou sobre a posição dos jogadores canarinhos no que diz respeito à Copa América. Os futebolistas não concordam com a disputa da prova, que foi mudada da Colômbia e da Argentina para o Brasil, sem o seu conhecimento, e já tiveram reuniões com a CBF a dar conta disso mesmo.





"Não podemos falar do assunto, mas todos sabem qual é o nosso posicionamento. Mais claro é impossível. O Tite deixou claro o que nós pensamos sobre a Copa América. Existe respeito, hierarquias que temos que respeitar. Claro que queremos dar nossa posição, aconteceram muitas coisas", disse o capitão do Brasil, em declarações à Globo.O médio explicou que os jogadores vão falar publicamente sobre o tema, possivelmente depois do jogo com o Paraguai, na próxima terça-feira. "Queremos falar, não é queremos desviar o foco porque o Campeonato do Mundo é muito importante para nós. Mas queremos falar, expressar nossa opinião. No momento oportuno vamos falar", afirmou.