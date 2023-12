Caso Daniel Alves: Defesa da vítima pede 12 anos de prisão para o brasileiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ester García, advogada da mulher que acusa Daniel Alves de violação, pediu uma pena de prisão de 12 anos para o ex-internacional brasileiro. Esta, diga-se, é a pena máxima prevista pela justiça espanhola para este tipo de crimes, mas a defesa da vítima exige também uma indemnização no valor de 13 mil euros por alegadas lesões causadas pelo jogador, que está detido em Barcelona, desde janeiro, depois de ter sido acusado de agredir sexualmente a jovem na noite de passagem de ano.Na semana passada, Ester García recusou o acordo proposto pela defesa de Daniel Alves e reiterou que "qualquer delito contra a liberdade sexual torna os danos morais e as sequelas irreparáveis". Ester García pediu ainda que Daniel Alves fosse impedido de se aproximar a menos de um quilómetro da vítima durante 10 anos, isto após o jogador cumprir a pena.Daniel Alves, que continua a alegar que as relações sexuais foram consentidas, tem visto os seus pedidos de liberdade condicional serem sucessivamente recusados, uma vez que a justiça espanhola considera existir perigo de fuga.