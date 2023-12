Cássio não vai a lado nenhum: Guarda-redes continua no Corinthians

No Brasil já estamos em registo de 'fim de festa'. As grandes decisões estão para breve e, por isso, começa a especulação relativamente ao mercado de transferências. E um dos nomes falados com insistência nos últimos tempos é o guarda-redes Cássio, do Corinthians.

Confrontado com o alegado interesse do Grémio no guardião, o empresário Carlos Leite não deu margem para qualquer questão: "O Cássio é atleta do Cortinthians e vai continuar a ser em 2024."

Apesar de ter contrato até final de 2024, foi o próprio jogador que abriu espaço à especulação. No final do embate com o Internacional, no sábado, Cássio falou do futuro com algum mistério à mistura: "Sobre a futura reformulação no clube, ninguém sabe quem vai estar cá ou não. Temos um presidente novo e tudo pode acontecer."