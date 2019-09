'Caveirão' da polícia invade centro de treinos do Fluminense após troca de tiros com bandidos

Foi um dia muito agitado em Jacarepaguá, mais particularmente no centro de treinos do Flumiense. Numa fase em que a equipa já tinha acabado de treinar, mas em que muitos jornalistas ainda por ali permaneciam, em conversa com o presidente do Flu, Mário Bittencourt, uma acesa troca de tiros entre a polícia e um grupo de bandidos obrigou repórteres e funcionários do clube a refugiarem-se às pressas na sala de imprensa.Segundo o relato de Cícero Mello, da ESPN, o centro de treinos foi inclusivamente 'invadido' pelo 'Caveirão', nome que os cariocas atribuem ao possante blindado usado pelas batalhão de operações policiais especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em incursões nas favelas."Ouvimos muitos tiros entre os bandidos da comunidade próxima ao CT do Fluminense e a polícia. Todos tivemos que voltar a correr para a sala de imprensa. Fomos alertados e proibidos de deixar a sala porque o risco era muito grande", contou Cícero.Devido a este incidente, o treino de sexta-feira será fechado, sem a presença da imprensa.