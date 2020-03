CBF suspende competições nacionais devido ao coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde deste domingo a decisão de suspender de forma indeterminada todas as competições nacionais por si organizadas devido à recente evolução do surto do coronavírus no país. Na prática, segundo o comunicado da CBF, apenas são suspensas as provas nacionais, nomeadamente a Copa do Brasil, os campeonatos femininos A1 e A2, tal como o nacional de Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20.





De fora do seu âmbito ficam os estaduais, que apenas serão suspensos por decisão das respetivas federações.