Ceará demite roupeiro depois de jogador utilizar camisola com o patrocínio errado

O Ceará demitiu o roupeiro depois de um jogador ter utilizado uma camisola com o patrocínio errado no empate (1-1) frente à Chapecoense em jogo a contar para a Serie B do Brasileirão, avança o ‘Globo Esporte’.A imagem do avançado Chrystian Barletta a utilizar o equipamento com o patrocínio incorreto tornou-se viral nas redes sociais. Em vez da publicidade à ‘Estrela Bet’, principal patrocinador do Ceará, o jogador tinha uma camisola com 'Zenir' na frente.