Cebolinha: «Quando me foram buscar a Portugal não pensei duas vezes»

Everton Cebolinha está num dos melhores momentos da carreira. Leva 11 encontros consecutivos como titular no Flamengo, conquistou o carinho dos adeptos e a confiança da equipa técnica, preparando-se para um 2024 de qualidade.

Em entrevista ao GloboEsporte, o extremo destacou a felicidade que sente neste momento, por estar equilibrado física e mentalmente, para além de lembrar o momento em que o Mengão o veio resgatar ao Benfica.

"Não é a toa que escolhi o Flamengo e o Flamengo me escolheu. Quando me foram buscar a Portugal, não pensei duas vezes. Houve o primeiro contato no meio da temporada e sabia que era uma questão de tempo. Alguns jogadores demoram mais que outros, mas atualmente, com a sequência e as oportunidades que tive, ganhei essa confiança e estou a corresponder", explicou.

"Tem sido um momento de aprendizagem, principalmente nos momentos mais difíceis, quando há alguma oscilação. Foi um momento que procurei fortalecer-me ainda mais, principalmente fora de campo. Vestir a camisola do Flamengo tem um peso muito grande, um peso enorme. E quem chega tem de dar conta do recado. Estou na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica, e tenho conseguido dar conta do recado", rematou.