Central do Botafogo irritado com Jorge Jesus: «Faltou-me ao respeito!»

Poucos segundos após o Botafogo-Flamengo ( 0-1 ), os jogadores concentravam-se ainda no relvado quando Jorge Jesus passou por Joel Carli e fez alguns sinais na direção do jogador da casa, entre palavras impercetíveis. O central do Botafogo não gostou, perdeu a cabeça e partiu para cima do treinador português, sendo travado por vários elementos. Instantes mais tarde, deu a sua versão dos factos."Ele entrou a falar coisas que me faltaram o respeito. Mas deixa lá isso... "Fizemos uma primeira parte bem equilibrada. Com um jogador a menos, no segundo tempo, ficou muito difícil", atirou Carli na flash interview.Recorde-se que o líder Flamengo, com este triunfo alcançado à beira do fim com golo de Lincoln, manteve oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras no campeonato brasileiro.