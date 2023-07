César Peixoto confirma abordagens de Vasco e Ath. Paranaense: «Sinto-me honrado»

César Peixoto, ex-treinador do Paços de Ferreira, admite, em entrevista ao site brasileiro 'Goal' ter sido alvo de abordagens por parte de clubes brasileiros, entre os quais o Vasco da Gama e Athlético Paranaense. "O Campeonato Brasileiro é fantástico, vem crescendo muito, é muito competitivo. Tem muitos treinadores portugueses agora e também bons brasileiros. Foi surgindo aí uma sondagem ou outra, sinto-me honrado pelas sondagens, pelo interesse, por ser falado o meu nome em dois grandes clubes no Brasil", reconhece o técnico português, quando confrontado com as abordagens destes dois emblemas da Série A brasileira.Apesar de reconhecer que, "como técnico", tem "muito interesse pelo futebol brasileiro", Peixoto nunca revela se será essa a próxima paragem na sua carreira como treinador de futebol. "Sinto-me honrado pelas sondagens, não vou confirmar nomes por uma questão de respeito", atira o treinador natural de Guimarães, resistindo às sucessivas investidas do jornalista. Apesar de não confirmar, de facto, a entrada no Brasileirão, o técnico, de 43 anos, acharia natural a possibilidade de engrossar a já extensa lista de treinadores portugueses a trabalhar no Brasil."Os treinadores portugueses têm essa característica - nós somos muito curiosos, queremos sempre aprender mais e mais e não temos medo de arriscar, não ligamos à pressão e isso nos faz-nos, eu diria, ter capacidade para abordar qualquer campeonato, em qualquer país. Mas é verdade, quem abriu muito o mercado foi o Jorge Jesus. Ele foi meu treinador durante quatro anos. Um ano no Sp. Braga e três no Benfica. Conheço muito bem a forma dele trabalhar. Aprendi muito com ele. E é muito bom ter este mercado, porque é o país com mais talento, de nível de jogadores", elogia o treinador que além do Paços de Ferreira, treinou Varzim, Académia, Desportivo de Chaves e Moreirense.