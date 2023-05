Chapecoense despede Argel após derrota e protestos: «Corta-se a cabeça de um»

Argel não resistiu à derrota da Chapecoense com o Sampaio Corrêa, por 1-0, em mais uma jornada da Serie B do Brasileirão. O treinador, antigo jogador do Benfica, acabou por ser despedido.Os adeptos protestaram, vaiaram e pediram o despedimento de Argel à saída da equipa do balneário, um adeus que seria oficializado pouco tempo depois.O treinador lamentou a decisão: "O futebol é assim, há sempre um culpado, um responsável, não se corta a cabeça de vários, corta-se a cabeça de um. E partir do momento que se tem este aproveitamento, fica difícil."Argel tinha assumido a liderança da Chapecoense em março. Em 10 jogos obteve duas vitórias, três empates e cinco derrotas.