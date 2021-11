Cicinho visa Abel Ferreira pelas críticas à imprensa: «Tem de mudar o nome para Gargamel»

Cicinho e Emerson Sheik lançaram esta terça-feira críticas à forma como Abel Ferreira tem visado a imprensa brasileira nas últimas semanas, após os encontros do Palmeiras, que segue em segundo lugar à condição no Brasileirão. Os antigos jogadores canarinhos, que agora são comentadores desportivos, defendem que o técnico português deve focar-se no que acontece dentro das quatro linhas e "esquecer a imprensa"."É pago e foi contratado para levar o Palmeiras às vitórias. Está a cumprir esse papel. Tem de esquecer um pouco a imprensa. Na verdade, tem de mudar o nome de Abel para Gargamel [n.d.r.: vilão na série animada 'Smurfs']. Que vá estar zangado lá longe, que tipo enjoado", começou por referir Cicinho, no programa brasileiro 'Arena SBT', acrescentando: "Não somos donos da verdade, mas vamos ter um bocado de amor no coração. Se o Palmeiras perde é a imprensa, se ganha é a imprensa. Ele é pago para ganhar."Já Emerson Sheik foi mais além e diz mesmo que o treinador luso é "rabugento e chato", dando ainda a entender que estão fartos dele no clube."Ninguém aguenta mais o Abel. Ele perde e fala mal, vem com uma conversinha fiada. Senhor Abel, em nome da imprensa, que programa de ódio, o que quer dizer com essa frase? Ele tem de fazer a equipa jogar, ganhar campeonatos e ficar quietinho. Sempre que acontece alguma coisa de errado, cria essa situação toda. Menos, acabou de chegar. Ele é rabugento, chato e até os seus jogadores já estão chateados com ele também, porque diz muita besteira", apontou.