Claque do Flamengo em Portugal é a maior do clube fora do Brasil

Jorge Jesus colocou, definitivamente, os portugueses a olharem com outros olhos para o Brasileirão ou, pelo menos, para o 'seu' Flamengo. Facto é que é no nosso país que se encontra a maior claque do Mengão fora do Brasil. O 'Fla-Portugal' foi agora reconhecida como a maior embaixada do clube fora do Brasil, segundo o Globoesporte. No "10.° Encontro das Embaixadas e Consulados da Nação", que foi realizado na sede do clube carioca no Rio de Janeiro, a claque recebeu um diploma por seus 642 associados em Lisboa.





Recorde-se que a Fla-Portugal foi fundada em 2017 e sua sede fica no bar Hawaii, nas Docas de Santo Amaro. O local recebeu 800 pessoas na meia-final da Libertadores contra o Grêmio.