Claque do Palmeiras diz que Abel Ferreira é "arrogante" e fala em "prepotência europeia"

O Palmeiras perdeu com o dérbi de São Paulo com o Corinthians, por 2-1, no Brasileirão, e a 'Mancha Verde', a claque do clube, deixou uma longa mensagem nas redes sociais, visando os jogadores, a direção e o treinador Abel Ferreira.





"A postura deles em campo na maioria das partidas é de forma displicente, jogam quando querem, muitas vezes sem vontade. Sentaram-se em cima de três títulos", escreve a claque sobre os jogadores, que não foi propriamente branda com o presidente. "O Maurício não passa de um banana, um homem sem pulso e sem energia. A contagem dele está na reta final, sairá do comando em breve e nunca mais será lembrado, assim como o Dracena, o Barros e o Cícero."Depois visou o treinador português, de forma particularmente incisiva: "Com a sua prepotência europeia, precisa de entender que Portugal para o Brasil no futebol é como o Brasil para Portugal na economia. Não dá para comprar e, antes de ensinar futebol, precisa aprender.""Perdeu a equipa e o balneário há muito tempo. Convoca de forma errada na maioria dos jogos, troca de forma errada em todos os jogos. A equipa não tem sequer um padrão. A nossa contagem decrescente está a acabar", prossegue a claque.Depois, a 'Mancha Verde' deixa um aviso, visando o próximo jogo da Taça Libertadores, diante do Atlético-MG. "Querem calar a nossa boca? Só há uma saída: vençam, convençam e cheguem à final da Libertadores! Não queremos ter razão… Só queremos ser felizes. Com este presidente, com este treinador arrogante e com estes jogadores acomodados, infelizmente temos tudo para ter razão."