Claque do Palmeiras pede a saída de Abel Ferreira

A 'Mancha Alvi Verde', principal claque do Palmeiras, pediu a saída de Abel Ferreira do comando técnico da equipa, depois da derrota na terceira eliminatória da Taça do Brasil, frente ao Clube Regatas Brasil (CRB).





Segundo os adeptos, Abel não está com "vontade de ficar no Brasil" e fala nas entrevistas "em tom de despedida". Além disso, explicam, o técnico está "perdido nas convocatórias"."O nosso treinador está sem vontade de ficar no Brasil. Diz que está com saudades da família e fala em tom de despedida, ele está perdido nas convocatórias. Em todos os jogos há um sistema de jogo diferente e sem padrão nenhum", escreveu a claque, em comunicado. "Exigimos a troca do treinador, que está insatisfeito e com saudades da sua terra."A claque lamentou ainda as atuações de sete jogadores e pediu mais do presidente, Maurício Galiotte, bem como do diretor de futebol do clube, Anderson Barros.