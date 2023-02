Clube brasileiro fecha patrocínio com empresa de prostituição: «A profissão de acompanhante merece respeito»

O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, se fez presente no Barradão para dar início a essa parceria inédita! pic.twitter.com/mka63P9kaS — EC Vitória (@ECVitoria) February 10, 2023

O Esporte Clube Vitória anunciou um patrocínio incomum no futebol mundial. O emblema onde cresceu, por exemplo, David Luiz para o futebol, comunicou ter acertado um acordo com a empresa de acompanhantes de luxo Fatal Model. Os valores da operação não foram revelados."O Fatal Model agora é o maior patrocinador de mangas da história do Esporte Clube Vitória! No dia 10 de fevereiro a porta-voz do site, Nina Sag, marcou presença no Barradão para dar início a essa parceria inédita! Agora o Leão também faz parte do time que irá transmitir uma importante mensagem a todos os cidadãos: A profissão de acompanhante merece respeito, segurança e dignidade", explicita o emblema brasileiro da região de Salvador, que milita da Série B, através das redes sociais.Refira-se que a prostituição no Brasil, que carece de regulamentação, não é crime e, desde 2002, é considerada como 'ocupação' pelo Ministério do Trabalho brasileiro.