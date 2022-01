Gabriel Barbosa tem sido uma das figuras em maior destaque no Brasileirão nos últimos anos e esse facto não passa ao lado dos clubes europeus. O 'Globoesporte' escreve que o Newcastle perguntou pelo avançado e que o West Ham chegou mesmo a fazer uma proposta, mas a ambos o Flamengo deu a mesma resposta: Gabigol só sai se alguém bater a cláusula de rescisão, fixada em 33 milhões de euros.Em dezembro os turcos do Fenerbahçe também mostraram interesse no jogador, mas foi o West Ham quem fez a única proposta concreta até então: empréstimo por 18 meses, mediante o pagamento de 6 milhões de euros, o que foi liminarmente rejeitado.O Flamengo, que vai ser treinado por Paulo Sousa, não quer desfazer-se do seu maior craque, que por sua vez também não parece estar muito interessado em voltar à Europa.O antigo jogador do Benfica é feliz no Rio de Janeiro e sabe que este não é um ano de mudanças arriscadas, pois quer estar presente nos convocados de Tite para o Mundial do Qatar.