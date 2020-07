CMTV transmite Flamengo-Fluminense: Jorge Jesus pode conquistar mais um título

A CMTV transmite esta madrugada de quinta-feira, às 01h00 (hora de Portugal), o decisivo Flamengo-Fluminense, da segunda mão do Estadual Carioca. Depois do triunfo fora por 2-1 na 1.ª mão, a formação de Jorge Jesus pode conquistar mais um título, naquele que até poderá ser o último encontro do treinador à frente do clube brasileiro.





Isto porque, comodeu conta, Jorge Jesus deve chegar na sexta-feira a Lisboa, se tudo correr como está planeado, depois desta partida. O presidente das águias, Luís Filipe Vieira, pretende então reunir-se com o técnico para selar o acordo, que está mais perto.