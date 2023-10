Com 'amigos' assim: Os dois jogadores do Botafogo que deram 'like' à saída de Lage

A saída de Bruno Lage do comando técnico do Botafogo está consumada e já se disse quase tudo sobre o tema. De resto, no canal Brasil do Record vai encontrar toda a informação relevante sobre o assunto.

Com o passar das horas vão surgindo temas laterais mas que também merecem a nossa atenção. Como o facto de dois jogadores do plantel principal terem mostrado agrado pela decisão tomada pela direção, deixando um 'like' no comunicado oficial do clube a dar conta da saída do português.

De entre as mais de 120 mil 'curtidas' que o 'post' já regista, saltaram à vista os médios Marlon Freitas e Matías Segovia. Também Tiano Gomes, diretor geral das categorias de formação do clube, não resistiu a deixar um coração.