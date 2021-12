Com Jesus riscado, Carvalhal passa a um dos preferidos para assumir Flamengo segundo a 'Globo'

Jorge Jesus e Marcelo Gallardo deixaram de ser opções para ocuparem o cargo de treinador principal do Flamengo, segundo o 'Globoesporte'. Primeiramente, o técnico português já era dado como improvável mas uma hipotética eliminação da Liga dos Campeões poderia mudar as probabilidades de contar com um técnico que fez história no Mengão e que tem contrato com as águias até junho de 2022.Além disso, Gallardo também se perfilava como sucessor de Renato Gaúcho mas referiu nas últimas horas que irá continuar aos comandos dos argentinos do River Plate. Assim, tanto o português como o argentino estão 'riscados' como hipóteses para o Flamengo. Mas há outro treinador luso que está na calha: Carlos Carvalhal.O treinador que tem contrato com o Sp. Braga é um dos preferidos da direção do Flamengo, de acordo com a mesma fonte. A mudança só poderá ser efetivada no imediato caso Carvalhal consigo convencer António Salvador a deixá-lo partir, depois da conquista da Taça de Portugal na última época e a valorização de vários jogadores.