Com Luís Castro perto da saída, Botafogo avança com contactos por Bruno Lage

Luís Castro poderá estar muito perto de abandonar o comando técnico do Botafogo para aceitar uma proposta do Al-Nassr, clube saudita onde atua o português Cristiano Ronaldo. Ciente das investidas sauditas, o emblema brasileiro liderado pelo empresário norte-americano John Textor já terá começado a mexer-se no mercado à procura de possíveis sucessores ao técnico luso e terá chegado a um nome: Bruno Lage.

De acordo com o jornal 'O Globo', o antigo treinador do Benfica e de Wolverhampton já terá sido contactado pelo dono do Fogão com o intuito de perceber se Bruno Lage estaria interessado em prosseguir carreira no futebol brasileiro. A mesma fonte acrescenta ainda que o técnico português "tem um estilo que encaixaria no 'Botafogo Way'", muito pelo seu "ADN ofensivo e capacidade em desenvolver jogadores jovens".





Recorde-se que Bruno Lage está sem clube desde outubro de 2022, altura em que foi demitido pelo Wolverhampton.