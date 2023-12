Começou a 'guerra' e Felipe Melo disparou: «Nunca tinha ouvido falar desse jornal...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Felipe Melo esteve em conferência de imprensa para lançar a final do Mundial de Clubes, frente ao Manchester City. Igual a si próprio, o jogador brasileiro encarou de frente uma pergunta sobre as críticas feitas pelo jornal 'The Telegraph', que chamou ao Flu uma equipa de reformados', e respondeu ao seu estilo.

"Nunca tinha ouvido falar desse jornal. Talvez por nunca ter jogado em Inglaterra, ou então porque não é o maior jornal da Inglaterra. Não sei. Mas a verdade é que depois de terem escrito esse disparate, acabei por ficar a saber quem são", iniciou.

"Foram inteligentes. É uma forma de chamar o público. As redes sociais, para além de muitas outras coisas, servem para dar voz a muitos idiotas, como esse que acabou por escrever esse grande disparate", rematou.