Comentador afastado após 'tirada' ofensiva sobre pai de avançado do Corinthians que morreu na pandemia

Gustavo Mosquito veio a público falar sobre o gol perdido contra o Estudiantes e exigiu respeito de um comentarista que afirmou que o chute era para o pai do jogador, que faleceu. Lamentável! #SulAmericana2023 pic.twitter.com/ok8LpVgwfH — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 23, 2023

O jogo da madrugada desta quarta-feira entre Corinthians e Estudiantes (1-0), da 1.ª mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana, ficou marcado por um momento polémico, quando o humorista Eros Prado teceu um ofensivo dirigido a Gustavo Mosquito. O avançado falhou um remate à boca da baliza - atirou por cima - e Prado, que estava a comentar o encontro, acabou por fazer referência ao pai do jogador, que perdeu a vida em junho de 2021 durante a pandemia da Covid-19."Chutou a bola lá para o pai dele, então", atirou Eros Prado, após ser informado, no decorrer da transmissão, que o pai de Mosquito havia morrido naquele período.Ao tomar conhecimento do comentário após a partida, Gustavo Mosquito foi à zona mista e condenou o momento: "Isso não aceito. Comentadores acham que podem fazer os comentários que quiserem. Errei, não podia ter errado e cobro-me muito por isso. Nada justifica o meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que é algo que sinto até hoje... Isso eu não aceito", reprovou.Apesar de ter pedido desculpa nas redes sociais, Eros Prado acabou por ser afastado pela 'SBT Sports'.