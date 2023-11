Como Cano combate pressão da Libertadores: «Troco as fraldas da minha filha»

Germán Cano, avançado do Fluminense, será um dos jogadores em destaque na final da Taça Libertadores, que se disputa sábado. O craque é o melhor marcador da competição sul-americana, com 12 hgolos apontados, e frente ao Boca Juniors será sempre uma seta apontada à baliza argentina.

Contudo, no lançamento do encontro, Cano assumiu que nervosismo é algo que não o afeta nesta fase da vida: "Estou a fazer tudo o que faço diariamente em casa. Trocar as fraldas da minha filha, que nasceu há dois meses e meio, entre outras coisas. Estou a fazer o que fiz durante todo o ano. Estou a levar tudo com muita tranquilidade para poder chegar bem a essa final. E estou a desfrutar de cada momento."

Sobre o facto de ser o artilheiro da competição, palavras de intenso orgulho: "Para mim representa muitas coisas, mas será algo histórico na carreira. Fazer 12 golos não é algo fácil. É muito difícil. Trabalhei muito para chegar onde cheguei. Agora é desfrutar e jogar, que é o que mais gosto e fazer."