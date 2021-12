«Como está a situação do velho?»: jornalista brasileiro revela pergunta de Gabigol sobre Jesus

Véspera de Natal. O telefone de Marcos Braz tocou em Portugal. Na linha, Gabigol desejando feliz natal. Cumprimentos trocados, veio a pergunta: “como tá a situação do velho?”. Explicações dadas, seguiu a noite de bacalhau. E mais NENHUM outro jogador ligou para o dirigente. — Eric Faria (@ericfaria74) December 28, 2021

O jornalista brasileiro Eric Faria, da Globo, revelou esta terça-feira na rede social Twitter parte do conteúdo de uma conversa entre Gabigol e Marcos Braz ocorrida na véspera de Natal. Ora, por ser em quadra festiva, a chamada começou precisamente com os votos de boas festas, antes do avançado fazer a questão do milhão de dólares, aquela que praticamente todos os adeptos do Flamengo anseiam saber."Como 'tá' a situação do velho?", terá questionado Gabigol a Marcos Braz, numa clara alusão a Jorge Jesus, que entre o grupo carioca é precisamente conhecido como "velho". Segundo Eric Faria, Braz explicou a situação, a conversa acabou aí e "seguiu a noite de bacalhau". Ainda segundo o mesmo jornalista, para lá de Gabigol mais nenhum jogador ligou para Marcos Braz para saber a situação da busca por um novo treinador.Note-se que esta conversa terá acontecido um dia depois da derrota do Benfica diante do FC Porto no Dragão, um desaire que viria a precipitar a saída esta terça-feira anunciada de Jorge Jesus do Benfica.