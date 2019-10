Como Jorge Jesus construiu a goleada ao Grémio: até as palavras de Renato Gaúcho serviram

Quinto golo do Flamengo deixou treinador do Grémio com esta expressão Quinto golo do Flamengo deixou treinador do Grémio com esta expressão

A forma como o Flamentro trucidou o Grémio na 2.ª mão das meias-finais da Taça Libertadores não deixou ninguém indiferente. O 'Globoesporte' revelou alguns detalhes da preparação, que serão repetidos tendo em vista a final com o River Plate. Aliás, já começou, visto que mesmo antes do apuramento os 'espiões' de JJ já estavam na Bombonera a analisar o próximo adversário (e o Boca Juniors, caso este tivesse passado).Regressando ao Grémio, a publicação brasileira conta que para além da habitual visualização 'in loco' de encontros dos gremistas, Jesus e seus pares analisaram ao pormenor as conferências de Renato Gaúcho, o treinador adversário. "O Grémio não vai jogar tão mal assim, principalmente no primeiro tempo, lá no Rio de Janeiro", afirmava Renato depois do empate em Porto Alegre. Pelas palavras do timoneiro contrário após a 1.ª mão, JJ decidiu, ao contrário do que vinha sendo habitual, não pressionar o adversário logo no seu meio-campo, 'atraíndo-o' para depois desferir potentes contra-golpes - que, aliás, redundaram, por exemplo, no primeiro golo.De resto, no próprio dia do jogo, apenas 10 horas antes do apito inicial, o técnico português orientou um treino direcionado para, entre outros pontos, aspetos táticos e bolas paradas. Algo que, como se viu, também foi decisivo, pois o quarto e quinto golos surgiram de canto e livre lateral.