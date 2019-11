Confederação brasileira altera horário do jogo do Palmeiras a pedido da Globo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acedeu ao pedido da Globo, emissora televisiva, para alterar o horário do jogo entre o Palmeiras e o Grémio que pode dar o título ao Flamengo de Jorge Jesus já este domingo, caso o Palmeiras não consiga derrotar o Grémio.





A receção do Verdão à equipa de Porto Alegre estava, originalmente, agendada para as 21 horas portuguesas e foi agora antecipado para as 19 horas. Desta forma, a emissora pode transmitir o jogo em sinal aberto. Este pedido não é inédito, pois já sucedeu no fim de semana passado. A Globo pediu para que o jogo entre o Corinthians e o Botafogo começasse mais tarde, de forma a passar o encontro do Flamengo com o Grémio, em sinal aberto.