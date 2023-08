Confederação brasileira reconhece Atlético Mineiro como primeiro campeão nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu nesta sexta-feira o Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937, atribuindo ao clube de Belo Horizonte o primeiro título nacional e tornando-o um dos tricampeões do país.

Os dirigentes da entidade máxima do futebol brasileiro puseram fim a um processo iniciado pelo Atlético Mineiro há vinte anos e atenderam ao pedido do clube para que o "Torneio Campeão dos Campeões", disputado em 1937 e vencido pelo clube, fosse considerado um título nacional análogo ao campeonato brasileiro.

Assim, o clube, hoje treinado pelo campeão mundial Luiz Felipe Scolari, passa a ter três títulos brasileiros: 1937, 1971 e 2021.

A CBF informou que a homologação do título será comunicada à Confederação Sul-Americana e à FIFA para que o título seja reconhecido internacionalmente.

A entidade esclareceu que a decisão, no entanto, não concede pontos extras ao Mineiro no 'ranking' nacional de clubes ou da Conmebol e da FIFA.

"O reconhecimento faz justiça aos campeões nacionais daquele ano e devolve ao Atlético Mineiro a honra de ser o primeiro campeão brasileiro", comemorou o clube de Belo Horizonte numa mensagem publicada nas redes sociais.

Em 1937, o comando do futebol brasileiro era disputado pelas diferentes federações regionais, pelo que a então Federação Brasileira de Futebol, que mais tarde se fundiria com a Confederação Brasileira de Desportos para dar vida à atual CBF, decidiu organizar um campeonato com os campeões regionais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

O Atlético, então campeão de Minas Gerais, conquistou o título ao vencer a Portuguesa (campeã de São Paulo), o Fluminense (Rio de Janeiro) e o Rio Branco (Espírito Santo).

O Atlético Mineiro foi campeão do primeiro Campeonato Brasileiro organizado pela CBF e disputado no formato de liga (1971), mas perdeu o estatuto de primeiro campeão brasileiro depois da entidade máxima do futebol do país homologar outros torneios como nacionais e reconhecer títulos de outros clubes.